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Факты / Украина

Зеленский рассказал, чего ожидает от встречи с Меркель

Президент Украины Владимир Зеленский ожидает от канцлера Германии Ангелы Меркель помощи в восстановлении территориальной целостности Украины.

Зеленский рассказал, чего ожидает от встречи с Меркель

Владимир Зеленский ожидает от Ангелы Меркель содействия в борьбе с агрессией РФ, а также помощи в возвращении украинских территорий.

– Канцлер Меркель имеет сильную личность, бесспорный авторитет и огромный опыт. Украинцы надеются, что Ангела Меркель, как мощное европейское и глобальное влияние, поможет моей стране противостоять вызовам, с которыми мы сталкиваемся, – рассказал Зеленский в интервью немецкому изданию.

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Также Зеленский добавил, что Украине нужна помощь в структурном реформировании в энергетическом секторе, ведь Северный поток 2 может повредить энергетическую безопасность Украины и Европы.

Напомним, что 18 июня Владимир Зеленский встретится с Ангелой Меркель. Факты ICTV публиковали программу официального визита президента Украины в Берлин.

Источник: Bild

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