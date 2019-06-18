Президент Украины Владимир Зеленский ожидает от канцлера Германии Ангелы Меркель помощи в восстановлении территориальной целостности Украины.

Владимир Зеленский ожидает от Ангелы Меркель содействия в борьбе с агрессией РФ, а также помощи в возвращении украинских территорий.

– Канцлер Меркель имеет сильную личность, бесспорный авторитет и огромный опыт. Украинцы надеются, что Ангела Меркель, как мощное европейское и глобальное влияние, поможет моей стране противостоять вызовам, с которыми мы сталкиваемся, – рассказал Зеленский в интервью немецкому изданию.

Читайте: Донбасс и Крым – это Украина: о чем Зеленский планирует говорить с Путиным

Также Зеленский добавил, что Украине нужна помощь в структурном реформировании в энергетическом секторе, ведь Северный поток 2 может повредить энергетическую безопасность Украины и Европы.

Напомним, что 18 июня Владимир Зеленский встретится с Ангелой Меркель. Факты ICTV публиковали программу официального визита президента Украины в Берлин.