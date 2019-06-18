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Факти / Україна

Зеркаль: чотирьом причетним до катастрофи MH17 оголосять підозру

Після того як Спільна слідча група оприлюднить імена причетних до катастрофи Boeing MH17 цим людям оголосять підозру.

Зеркаль: чотирьом причетним до катастрофи MH17 оголосять підозру

Заступник міністра закордонних справ Олена Зеркаль заявила, що чотирьом людям, які причетні до катастрофи Boeing MH17, оголосять про підозру після оприлюднення їх імен Спільної слідчою групою.

– Після цього має запрацювати сам кримінальний суд Схіпхола, який розглядатиме цю справу. Але поки суд не встановить провину таких-то, не можна сказати, що вони є винними, – сказала Зеркаль.

За її словами, кількість причетних до катастрофи Boeing MH17 не обмежиться чотирма людьми і в майбутньому збільшиться.

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Після оголошення підозрюваних відбудеться презентація групи Bellingcat, яка аналізує інформацію з відкритих джерел.

Зеркаль додала, що Bellingcat йдуть трохи попереду офіційної слідчої групи.

До слова, 13 червня родичі жертв катастрофи MH17 провели акцію протесту під посольством РФ.

Джерело: Інтерфакс-Україна

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