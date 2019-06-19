Лидер партии Слуга народа Дмитрий Разумков в эфире Свободы слова на ICTV назвал первые задачи новой Верховной Рады после перевыборов.

– Перед новым созывом Верховной Рады будет стоять много задач. Эти задачи нужно будет решать в оперативном режиме. Первой и одной из ключевых задач, которые будут стоять перед Верховной Радой – это вернуть доверие украинского общества к этой институции.

Нельзя всех под одну гребенку, но большинство народных депутатов, которые сегодня представлены в парламенте, судя по тому, что украинское общество по разным социсследованиям доверяет им от 3 до 5% – им там не место, – отметил Разумков.