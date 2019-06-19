PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Политика

Разумков назвал первые задания новой Рады

В партии Слуга народа считают, что новый парламент прежде всего должен вернуть доверие украинцев.

Разумков назвал первые задания новой Рады

Лидер партии Слуга народа Дмитрий Разумков в эфире Свободы слова на ICTV назвал первые задачи новой Верховной Рады после перевыборов.

– Перед новым созывом Верховной Рады будет стоять много задач. Эти задачи нужно будет решать в оперативном режиме. Первой и одной из ключевых задач, которые будут стоять перед Верховной Радой – это вернуть доверие украинского общества к этой институции.

Нельзя всех под одну гребенку, но большинство народных депутатов, которые сегодня представлены в парламенте, судя по тому, что украинское общество по разным социсследованиям доверяет им от 3 до 5% – им там не место, – отметил Разумков.

Читайте: Гройсман – Разумкову: Вы станете точно на те же грабли

По его словам, следующей задачей парламента будет смена политической системы власти в Украине.

– Для этого нужно принять ряд законов, в частности, снять депутатскую неприкосновенность, принять закон об импичменте, об отзыве народных депутатов, о наказании за кнопкодавство, за прогул работы.

Третьей задачей Разумков назвал принятие ряда законов, которые позволят вывести бизнес из тени: внедрить нулевую декларацию, применить налог на выведенный капитал.

Как сообщалось, партия Слуга народа запустила голосование за кандидатов на внеочередные выборы в Верховную Раду.

Фото: УНИАН

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка