В партии Слуга народа считают, что новый парламент прежде всего должен вернуть доверие украинцев.
Лидер партии Слуга народа Дмитрий Разумков в эфире Свободы слова на ICTV назвал первые задачи новой Верховной Рады после перевыборов.
– Перед новым созывом Верховной Рады будет стоять много задач. Эти задачи нужно будет решать в оперативном режиме. Первой и одной из ключевых задач, которые будут стоять перед Верховной Радой – это вернуть доверие украинского общества к этой институции.
Нельзя всех под одну гребенку, но большинство народных депутатов, которые сегодня представлены в парламенте, судя по тому, что украинское общество по разным социсследованиям доверяет им от 3 до 5% – им там не место, – отметил Разумков.
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По его словам, следующей задачей парламента будет смена политической системы власти в Украине.
– Для этого нужно принять ряд законов, в частности, снять депутатскую неприкосновенность, принять закон об импичменте, об отзыве народных депутатов, о наказании за кнопкодавство, за прогул работы.
Третьей задачей Разумков назвал принятие ряда законов, которые позволят вывести бизнес из тени: внедрить нулевую декларацию, применить налог на выведенный капитал.
Как сообщалось, партия Слуга народа запустила голосование за кандидатов на внеочередные выборы в Верховную Раду.