У партії Слуга народу вважають, що новий парламент перш за все має повернути довіру українців.
Лідер партії Слуга народу Дмитро Разумков в ефірі Свободи слова на ICTV назвав перші завдання нової Верховної Ради після перевиборів.
– Перед новим скликанням Верховної Ради стоятиме багато завдань. Ці завдання потрібно буде вирішувати в оперативному режимі. Першим й одним із ключових завдань, які стоятимуть перед Верховною Радою – це повернути довіру українського суспільства до цієї інституції.
Не можна всіх під одну гребінку, але більшість народних депутатів, які сьогодні представлені в парламенті, судячи з того, що українське суспільство за різними соцдослідженнями довіряє їм від 3 до 5% – їм там не місце, – зазначив Разумков.
За його словами, наступним завданням парламенту буде зміна політичної системи влади в Україні.
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– Для цього потрібно ухвалити низку законів, зокрема, зняти депутатську недоторканність, ухвалити закон про імпічмент, про відкликання народних депутатів, про покарання за кнопкодавство, за прогул роботи.
Третім завданням Разумков назвав ухвалення низки законів, які дозволять вивести бізнес із тіні: впровадити нульову декларацію, застосувати податок на виведений капітал.
Як повідомлялося, партія Слуга народу запустила голосування за кандидатів на позачергові вибори до Верховної Ради.