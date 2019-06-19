Лідер партії Слуга народу Дмитро Разумков в ефірі Свободи слова на ICTV назвав перші завдання нової Верховної Ради після перевиборів.

– Перед новим скликанням Верховної Ради стоятиме багато завдань. Ці завдання потрібно буде вирішувати в оперативному режимі. Першим й одним із ключових завдань, які стоятимуть перед Верховною Радою – це повернути довіру українського суспільства до цієї інституції.

Не можна всіх під одну гребінку, але більшість народних депутатів, які сьогодні представлені в парламенті, судячи з того, що українське суспільство за різними соцдослідженнями довіряє їм від 3 до 5% – їм там не місце, – зазначив Разумков.