Партия Слуга народа назвала кандидатов на внеочередные выборы в Верховную Раду в одномандатных округах Донецкой и Луганской областей.

Партия Слуга народа опубликовала данные о своих кандидатах в одномандатных округах Донецкой и Луганской областей.

На внеочередные парламентские выборы, которые состоятся 21 июля, от округа №49 (Дружковка, Константиновка) в Донецкой области идет шоумен Сергей Сивохо. Он бывший КВНщик, креативный продюсер студии Квартал 95.

Также по этому округу будет баллотироваться в народные депутаты глава политсовета Оппозиционного блока Борис Колесников.

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Всего в Донецкой области 12 кандидатов от партии Слуга народа.

К слову, Факты ICTV публиковали полный список кандидатов партии Слуга народа по мажоритарным округам.