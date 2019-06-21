Партия Слуга народа назвала кандидатов на внеочередные выборы в Верховную Раду в одномандатных округах Донецкой и Луганской областей.
Партия Слуга народа опубликовала данные о своих кандидатах в одномандатных округах Донецкой и Луганской областей.
На внеочередные парламентские выборы, которые состоятся 21 июля, от округа №49 (Дружковка, Константиновка) в Донецкой области идет шоумен Сергей Сивохо. Он бывший КВНщик, креативный продюсер студии Квартал 95.
Также по этому округу будет баллотироваться в народные депутаты глава политсовета Оппозиционного блока Борис Колесников.
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Всего в Донецкой области 12 кандидатов от партии Слуга народа.
К слову, Факты ICTV публиковали полный список кандидатов партии Слуга народа по мажоритарным округам.