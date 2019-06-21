Партія Слуга народу назвала кандидатів на позачергові вибори до Верховної Ради в одномандатних округах Донецької і Луганської областей.

Партія Слуга народу опублікувала дані щодо своїх кандидатів в одномандатних округах Донецької і Луганської областей.

На позачергові парламентські вибори, які відбудуться 21 липня, від округу №49 (Дружківка, Костянтинівка) у Донецькій області йде шоумен Сергій Сивохо. Він колишній КВНщик, креативний продюсер студії Квартал 95.

Також по цьому округу балотуватиметься у народні депутати голова політради Опозиційного блоку Борис Колесніков.

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Всього у Донецькій області 12 кандидатів від партії Слуга народу.

До речі, Факти ICTV публікували повний список кандидатів партії Слуга народу за мажоритарними округами.