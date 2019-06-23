Телеведущий Александр Скичко будет баллотироваться в Верховную Раду по мажоритарному округу №197 в Черкасской от партии Слуга народа.
Экс-ведущий Евровидения Александр Скичко будет баллотироваться в Раду от партии Слуга народа.
– Я иду в политику, потому что мне надоело. Мне надоело слушать пустые обещания каждые пять лет, ездить по разбитым дорогам.
И особенно мне надоело слышать, как мои друзья хотят уехать в другую страну, – говорит Скичко.
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Настав час змінювати систему! Вибори так вибори! #слуганароду
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Ведущему 28 лет, он родился в Черкассах и окончил факультет международной экономики Киевского экономического университета. Карьеру на телевидении начал в 2006 году и в прошлом году был ведущим Евровидения.
Напомним, партия Слуга народа опубликовала список своих кандидатов по мажоритарным округам.