PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Политика

Скичко идет на выборы от Слуги народа

Телеведущий Александр Скичко будет баллотироваться в Верховную Раду по мажоритарному округу №197 в Черкасской от партии Слуга народа.

Скичко идет на выборы от Слуги народа

Экс-ведущий Евровидения Александр Скичко будет баллотироваться в Раду от партии Слуга народа.

– Я иду в политику, потому что мне надоело. Мне надоело слушать пустые обещания каждые пять лет, ездить по разбитым дорогам.

И особенно мне надоело слышать, как мои друзья хотят уехать в другую страну, – говорит Скичко.

 

View this post on Instagram

 

Настав час змінювати систему! Вибори так вибори! #слуганароду

A post shared by Oleksandr Skichko (@aleksandrskichko) on


Читайте: Слуга народа назвала своих мажоритарщиков на Донбассе

Ведущему 28 лет, он родился в Черкассах и окончил факультет международной экономики Киевского экономического университета. Карьеру на телевидении начал в 2006 году и в прошлом году был ведущим Евровидения.

Напомним, партия Слуга народа опубликовала список своих кандидатов по мажоритарным округам.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Слуга народа назвала своих мажоритарщиков на Донбассе
Слуга народа обнародовала списки мажоритарщиков
Монокоалиция из 226 депутатов в Раде – Стефанчук о планах партии Слуга народа
Голос ответил на заявление Слуги народа о возможном объединении
Слуга народа может создать коалицию с Голосом в Раде – Разумков
Как попасть в список Слуги народа – интервью с №26 Егором Черневым
Разумков назвал первые задания новой Рады
Список Слуги Народа после постпраймериза сократится – Разумков
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка