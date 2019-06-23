Телеведущий Александр Скичко будет баллотироваться в Верховную Раду по мажоритарному округу №197 в Черкасской от партии Слуга народа.

Экс-ведущий Евровидения Александр Скичко будет баллотироваться в Раду от партии Слуга народа.

– Я иду в политику, потому что мне надоело. Мне надоело слушать пустые обещания каждые пять лет, ездить по разбитым дорогам.

И особенно мне надоело слышать, как мои друзья хотят уехать в другую страну, – говорит Скичко.