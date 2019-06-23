Телеведучий Олександр Скічко балотуватиметься до Верховної Ради по мажоритарному округу №197 на Черкащині від партії Слуга народу.

Екс-ведучий Євробачення Олександр Скічко балотуватиметься в Раду від партії Слуга народу.

– Я іду в політику, тому що мені набридло. Мені набридло слухати порожні обіцянки кожні п’ять років, їздити розбитими дорогами.

І особливо мені набридло чути, як мої друзі хочуть виїхати до іншої країни, — каже Скічко.