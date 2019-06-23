Телеведучий Олександр Скічко балотуватиметься до Верховної Ради по мажоритарному округу №197 на Черкащині від партії Слуга народу.
Екс-ведучий Євробачення Олександр Скічко балотуватиметься в Раду від партії Слуга народу.
– Я іду в політику, тому що мені набридло. Мені набридло слухати порожні обіцянки кожні п’ять років, їздити розбитими дорогами.
І особливо мені набридло чути, як мої друзі хочуть виїхати до іншої країни, — каже Скічко.
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Настав час змінювати систему! Вибори так вибори! #слуганароду
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Ведучому 28 років, він народився в Черкасах і закінчив факультет міжнародної економіки Київського економічного університету. Кар’єру на телебаченні почав у 2006 році і минулого року був ведучим Євробачення.
Нагадаємо, партія Слуга народу опублікувала список своїх кандидатів по мажоритарних округах.