PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Політика

Скічко йде на вибори від Слуги народу

Телеведучий Олександр Скічко балотуватиметься до Верховної Ради по мажоритарному округу №197 на Черкащині від партії Слуга народу.

Скічко йде на вибори від Слуги народу

Екс-ведучий Євробачення Олександр Скічко  балотуватиметься в Раду від партії Слуга народу.

– Я іду в політику, тому що мені набридло. Мені набридло слухати порожні обіцянки кожні п’ять років, їздити розбитими дорогами.

І особливо мені набридло чути, як мої друзі хочуть виїхати до іншої країни, — каже Скічко.

 

View this post on Instagram

 

Настав час змінювати систему! Вибори так вибори! #слуганароду

A post shared by Oleksandr Skichko (@aleksandrskichko) on


Читайте: Слуга народу назвала своїх мажоритарників на Донбасі

Ведучому 28 років, він народився в Черкасах і закінчив факультет міжнародної економіки Київського економічного університету. Кар’єру на телебаченні почав у 2006 році і минулого року був ведучим Євробачення.

Нагадаємо, партія Слуга народу опублікувала список своїх кандидатів по мажоритарних округах.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Слуга народу назвала своїх мажоритарників на Донбасі
Слуга народу оприлюднила списки мажоритарників
Монокоаліція з 226 депутатів у Раді – Стефанчук про плани партії Слуга народу
Голос відповів на заяву Слуги народу про можливе об’єднання
Слуга народу може створити коаліцію з Голосом у Раді – Разумков
Як потрапити у список Слуги народу – інтерв’ю з №26 Єгором Чернєвим
Разумков назвав перші завдання нової Ради
Список Слуги народу після постпраймерізу скоротиться – Разумков
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка