З 15 липня всі підрозділи МВС перейдуть на посилений режим роботи.

Голова координаційного штабу МВС Іван Стойко під час брифінгу повідомив про те, що з 15 липня Міністерство внутрішніх справ і всі структурні підрозділи переходять на посилений режим роботи.

У такому режимі вони працюватимуть до окремого розпорядження.

Також Стойко повідомив про те, що з 18 липня виборчі бюлетені перевозитимуть до дільничих виборчих комісій в супроводі Нацполіції.

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Зазначене перевезення триватиме два дні.

Голова координаційного штабу МВС нагадав, що 20 липня в Україні наступає день тиші.

До слова, Конституційний суд визнав законним призначення позачергових виборів до Верховної Ради.