В Украине стартует флешмоб #Я_Знаю_Героя, который является продолжением проекта Герои наших сердец.

Флешмоб #Я_Знаю_Героя призван показать, что в Украине есть много людей, которые несмотря на обстоятельства – войну и оккупацию – находят в себе силы не только жить дальше, но и помогать другим, бескорыстно творить, заниматься общественной и волонтерской деятельностью.

Написать такую ​​историю о своих знакомых, друзьях и близких, или же – публичных людях, которыми вы восхищаетесь – можно здесь. После премодерации история появится в соответствующем разделе сайта.

– Если вы знакомы с людьми, которые стоят того, чтобы стать частью этого проекта, присылайте их истории нам, а мы расскажем о них всей Украине, – призывает министр по вопросам временно оккупированных территорий Вадим Черныш.

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К слову, этот флешмоб является продолжением социально-информационного проекта Герои наших сердец, недавно начатого Министерством по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.