PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

Их жизнь изменила война, но не сломала: новый патриотический флешмоб #Я_Знаю_Героя

В Украине стартует флешмоб #Я_Знаю_Героя, который является продолжением проекта Герои наших сердец.

Их жизнь изменила война, но не сломала: новый патриотический флешмоб #Я_Знаю_Героя

Флешмоб #Я_Знаю_Героя призван показать, что в Украине есть много людей, которые несмотря на обстоятельства – войну и оккупацию – находят в себе силы не только жить дальше, но и помогать другим, бескорыстно творить, заниматься общественной и волонтерской деятельностью.

Написать такую ​​историю о своих знакомых, друзьях и близких, или же – публичных людях, которыми вы восхищаетесь – можно здесь. После премодерации история появится в соответствующем разделе сайта.

– Если вы знакомы с людьми, которые стоят того, чтобы стать частью этого проекта, присылайте их истории нам, а мы расскажем о них всей Украине, – призывает министр по вопросам временно оккупированных территорий Вадим Черныш.

Читайте: Люди, которые нас защищали: 3 истории воинов ООС, погибших за Украину

К слову, этот флешмоб является продолжением социально-информационного проекта Герои наших сердец, недавно начатого Министерством по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

В Украине запустили флешмоб борьбы с пиратством
В РФ школьники устроили БДСМ-флешмоб перед последним звонком
Мне не безразлично: тысячи людей присоединились к акции по уборке городов
Пришел, сфотографировал, убрал: мировой флэшмоб #trashtag добрался до Украины
Курс доллара, песни и новинки техники: хорошо ли вы помните 2009 год (ТЕСТ)
Лучше музея Тюссо! В Киеве открыли выставку фигур киборгов и бойцов ООС
Около тысячи пассажиров сняли штаны в метро Нью-Йорка
Сделай картофелю макияж. В сети стартовал новый бьюти-флешмоб
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка