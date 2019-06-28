Представник президента України у Верховній Раді Руслан Стефанчук переконаний, що найважливіші зміни до Конституції України потрібно внести протягом року.

На думку Руслана Стефанчука, найголовніші зміни до Конституції України потрібно внести протягом року.

Це пояснюється тим, що наразі команда президента України Володимира Зеленського має велику підтримку серед суспільства та має напрацьовані механізми, які допоможуть провести зміни через парламент.

Крім того, є можливість прослідкувати, наскільки вони досягли мети.

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Руслан Стефанчук також зазначив, що був проведений аналіз останніх змін до Конституції. Він показав, що близько 20 або навіть більше статей не мають точної юридичної редакції.

Тому потрібно провести функціональний аудит держави та чітко визначити відповідальність кожного інституту.

Нагадаємо, раніше Руслан Стефанчук заявив, що Конституцію потрібно змінити.

Фото: Руслан Стефанчук