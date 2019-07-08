Мінських угод повинні дотримуватися обидві сторони. Особливо це стосується Росії.

Європейський Союз готовий надалі підтримувати Мінські угоди, які передбачають невизнання видачі російських паспортів жителям окупованих територій.

Про це заявив президент Європейської Ради Дональд Туск за підсумками саміту Україна-ЄС.

ЄС засуджує російські дії, які дають право громадянам України в спрощеному порядку отримати російське громадянство.

Тому готовий розглянути можливість невизнання російських паспортів, виданих жителям окупованих територій Донбасу.

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Дональд Туск також зазначив, що Мінські угоди повинні виконувати всі сторони. Особливу відповідальність за їхнє виконання несе Росія.

Нагадаємо, сьогодні в Києві відбувся саміт Україна-ЄС.

Президент України Володимир Зеленський під час брифінгу повідомив, що секторальні і кримські санкції Європейського Союзу проти Росії будуть продовжені.