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Факти / Україна / Політика

Без зброї, але з прапорами: Парубій закликав вийти на парад до Дня незалежності

На початку пленарного засідання Андрій Парубій закликав українців вийти на Хрещатик 24 серпня і пройти парадом з прапорами України.

Андрій Парубій

10 липня на початку пленарного засідання Верховної Ради України спікер Андрій Парубій прокоментував рішення президента відмінити військовий парад на День незалежності.

– Прикро вражений таким рішенням, але чи буде парад – не їм вирішувати, – зазначив Парубій.

Політик додав, що для патріотів України День незалежності – це головне свято.

– Щоб вшанувати безсмертний подвиг українських героїв, закликаю всіх, хто боровся і воював за свободу України, учасників Революції Гідності, ветеранів російсько-української війни, волонтерів, військових 24 серпня 2019 року вийти на Хрещатик і пройти парадом Незалежності головною вулицею держави, – зазначив глава Ради.

Він зазначив, щоб люди брали бойові знамена та українські прапори.

Читайте: День Збройних Сил України: найяскравіші паради за 27 років

Чи потрібен військовий парад на День незалежності?

  • Ні, краще віддати гроші військовим 62%, 63 votes
    63 votes 62%
    62%
  • Так, це традиція 38%, 39 votes
    39 votes 38%
    38%
  • Мені все одно 0%, 0 votes
    0 votes
    0%
Всього голосів: 102

Нагадаємо, влада виділить 300 млн грн на премії військовослужбовцям замість проведення військового параду на День Незалежності.

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