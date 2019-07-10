На початку пленарного засідання Андрій Парубій закликав українців вийти на Хрещатик 24 серпня і пройти парадом з прапорами України.

10 липня на початку пленарного засідання Верховної Ради України спікер Андрій Парубій прокоментував рішення президента відмінити військовий парад на День незалежності.

– Прикро вражений таким рішенням, але чи буде парад – не їм вирішувати, – зазначив Парубій.

Політик додав, що для патріотів України День незалежності – це головне свято.

– Щоб вшанувати безсмертний подвиг українських героїв, закликаю всіх, хто боровся і воював за свободу України, учасників Революції Гідності, ветеранів російсько-української війни, волонтерів, військових 24 серпня 2019 року вийти на Хрещатик і пройти парадом Незалежності головною вулицею держави, – зазначив глава Ради.

Він зазначив, щоб люди брали бойові знамена та українські прапори.

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Чи потрібен військовий парад на День незалежності? Ні, краще віддати гроші військовим 62%, 63 votes 63 votes 62% 62%

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Нагадаємо, влада виділить 300 млн грн на премії військовослужбовцям замість проведення військового параду на День Незалежності.