На початку пленарного засідання Андрій Парубій закликав українців вийти на Хрещатик 24 серпня і пройти парадом з прапорами України.
10 липня на початку пленарного засідання Верховної Ради України спікер Андрій Парубій прокоментував рішення президента відмінити військовий парад на День незалежності.
– Прикро вражений таким рішенням, але чи буде парад – не їм вирішувати, – зазначив Парубій.
Політик додав, що для патріотів України День незалежності – це головне свято.
– Щоб вшанувати безсмертний подвиг українських героїв, закликаю всіх, хто боровся і воював за свободу України, учасників Революції Гідності, ветеранів російсько-української війни, волонтерів, військових 24 серпня 2019 року вийти на Хрещатик і пройти парадом Незалежності головною вулицею держави, – зазначив глава Ради.
Він зазначив, щоб люди брали бойові знамена та українські прапори.
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Чи потрібен військовий парад на День незалежності?
- Ні, краще віддати гроші військовим 62%, 63 votes63 votes 62%62%
- Так, це традиція 38%, 39 votes39 votes 38%38%
- Мені все одно 0%, 0 votes0 votes0%
Нагадаємо, влада виділить 300 млн грн на премії військовослужбовцям замість проведення військового параду на День Незалежності.