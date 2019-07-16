18 июля может состояться внеочередное заседание Верховной Рады.

Внеочередное заседание парламента на 18 июля анонсировал заместитель главы Офиса президента Украины Руслан Рябошапка.

Он заявил про необходимость принятия на нем ряда антикоррупционных инициатив.

– Мы уже на четверг (18 июля, – Ред.) хотим созвать внеочередное заседание парламента. Мы будем требовать от парламента принять законодательство, которое бы дало возможность для эффективной работы Антикоррупционного суда. Мы будем требовать принять закон о незаконном обогащении, – сказал Рябошапка.

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Кроме того, по его словам, есть еще несколько инициатив, которые необходимо принять еще этим составом парламента.

Также Рябошапка анонсировал внесение на рассмотрение новой Рады законопроектов по е-декларациям и отмене “правок Лозового”.

– Были приняты правки в УПК, в том числе “правки Лозового”, которые препятствуют осуществлению расследования уголовных дел (речь идет о так называемых поправках народного депутата Андрея Лозового, которые предусматривают обязательное получение санкции суда на проведение экспертиз в уголовных производствах), – пояснил он.

Напомним, что парламент не принял законопроект об отмене решения о принятии проекта Избирательного кодекса.