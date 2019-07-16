18 липня може відбутися позачергове засідання Верховної Ради.

Позачергове засідання парламенту на 18 липня анонсував заступник глави Офісу президента України Руслан Рябошапка.

Він заявив про необхідність ухвалити на засіданні низку антикорупційних ініціатив.

– Ми вже на четвер (18 липня, – Ред.) хочемо скликати позачергове засідання парламенту. Ми вимагатимемо від парламенту ухвалити законодавство, яке б дало можливість ефективної роботи Антикорупційного суду. Ми вимагатимемо ухвалити закон про незаконне збагачення, – сказав Рябошапка.

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Також Рябошапка анонсував внесення на розгляд нової Ради законопроектів щодо е-декларацій і скасування “правок Лозового”.

– Були ухвалені правки у КПК, зокрема “правки Лозового”, які перешкоджають розслідуванню кримінальних справ (йдеться про так звані поправки народного депутата Андрія Лозового, які передбачають обов’язкове отримання санкції суду на проведення експертиз у кримінальних провадженнях), – пояснив він.

Нагадаємо, що парламент не ухвалив законопроект про скасування рішення щоло нового проекту Виборчого кодексу.