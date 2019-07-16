PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

Офіс президента ініціює позачергове засідання Ради

18 липня може відбутися позачергове засідання Верховної Ради.

Офіс президента ініціює позачергове засідання Ради

Позачергове засідання парламенту на 18 липня анонсував заступник глави Офісу президента України Руслан Рябошапка.

Він заявив про необхідність ухвалити на засіданні низку антикорупційних ініціатив.

– Ми вже на четвер (18 липня, – Ред.) хочемо скликати позачергове засідання парламенту. Ми вимагатимемо від парламенту ухвалити законодавство, яке б дало можливість ефективної роботи Антикорупційного суду. Ми вимагатимемо ухвалити закон про незаконне збагачення, – сказав Рябошапка.

Читайте: Вибори до Верховної Ради 2019 (ОНЛАЙН)

Також Рябошапка анонсував внесення на розгляд нової Ради законопроектів щодо е-декларацій і скасування “правок Лозового”.

– Були ухвалені правки у КПК, зокрема “правки Лозового”, які перешкоджають розслідуванню кримінальних справ (йдеться про так звані поправки народного депутата Андрія Лозового, які передбачають обов’язкове отримання санкції суду на проведення експертиз у кримінальних провадженнях), – пояснив він.

Нагадаємо, що парламент не ухвалив законопроект про скасування рішення щоло нового проекту Виборчого кодексу.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Прощальний акорд нардепів. Як завершилася каденція восьмої Верховної Ради
Сенсорна кнопка у новій Раді: чи запрацює система
Зеленський увів у склад РНБО Богдана, Пристайка і Рябошапка
Боротьба за мандати: чого очікувати від парламентських виборів
У новій Раді буде сенсорна кнопка для боротьби з кнопкодавами
Різниця між відкритими і закритими списками – все про вибори в Раду
Як проголосувати у зоні ООС на парламентських виборах
Зменшити кількість нардепів до 100 осіб – відповідь Зеленського
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка