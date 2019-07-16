Уповноважені з прав людини в Україні і Росії мають намір звернутися до президентів двох країн з проханням про помилування ряду засуджених.

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова заявила, що спільно з уповноваженим з прав людини в РФ Тетяною Москальковою обговорили питання про помилування засуджених.

– Ми звернемося до керівників наших країн з розгляду кейсів – деяких наших громадян і громадян вашої країни про помилування, щоб вони були звільнені, – сказала омбудсмен.

Денісова повідомила, що привезла для Москалькової список зі 150 громадян України, які перебувають на території Росії, включаючи 24 українських моряків.

– Ми розширили кількість кейсів, за якими є можливість розгляду питань про надання медичного забезпечення, обслуговування та допомоги незалежними лікарями, – підкреслила Денисова.

Москалькова сказала, що має намір звернутися до керівництва Федеральної служби виконання покарань Росії з проханням допустити незалежних лікарів для того, щоб усунути сумніви між різними медичними висновками з приводу, наприклад, громадянина України Павла Гриба.

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Вона пояснила, що російські лікарі провели консультацію і констатували, що Грибу не потрібна операція, бо вона може завдати шкоди здоров’ю, а українські лікарі вважають, що операція необхідна.

Москалькова сказала, що питання обміну не в її компетенції, але вона вітає будь-які домовленості між українською і російською стороною, які можуть сприяти якнайшвидшому поверненню громадян до своїх домівок, сім’ї, до нормального життя.

– Ми намітили дорожню карту взаємодії, – сказала російський омбудсмен.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський помилував українського політв’язня Литвінова.