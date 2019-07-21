У зв’язку з загибеллю двох військовослужбовців, які підірвалися на вибуховий пристрій біля населеного пункту Щастя, було розпочато термінове розслідування.

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що після опівночі на Донбасі обстрілу не було.

Після голосування на позачергових виборах до Верховної Ради президент сказав, що за фактом загибелі українських військовослужбовців у зоні ООС розпочато термінове розслідування.

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– Пострілів не було, але у нас є одним проблема – загиблі люди через підрив міни. З цього приводу терміново почалося розслідування. Дві людини поранені і двох, на жаль, з нами більше немає. Це були не постріли, а міна, – заявив глава держави.

Нагадаємо, 21 липня о 08.35 на Донбасі українські військові підірвалися на невідомому вибуховому пристрої. В результаті чого загинули двоє бійців ЗСУ.