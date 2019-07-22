Після голосування на парламентських виборах ЦВК підрахувала вже понад 82% протоколів. Факти ICTV склали список нардепів, які попередньо проходять до Верховної Ради у багатомандатному окрузі.

У багатомандатному окрузі, тобто за списками партій, до нового парламенту потрапляють 225 нардепів.

Зокрема, згідно з попередніми результатими виборів, партія Слуга народу отримує 122 місця:

1. Дмитро Разумков.

2. Руслан Стефанчук.

3. Ірина Венедіктова.

4. Давид Арахамія.

5. Галина Янченко.

6. Михайло Федоров.

7. Олександр Корнієнко.

8. Анастасія Красносільська.

9. Олександр Ткаченко.

10. Жан Беленюк.

11. Сергій Бабак.

12. Владислав Криклій.

13. Олена Шуляк.

14. Дмитро Наталуха.

15. Єлизавета Ясько.

16. Олексій Оржель.

17. Андрій Герус.

18. Михайло Радуцький.

19. Денис Монастирський.

20. Данило Гетманцев.

21. Денис Малюська.

22. Андрій Холодов.

23. Гео Лерос.

24. Сергій Кальченко.

25. Максим Ткаченко.

26. Єгор Чернєв.

27. Святослав Юраш.

28. Павло Сушко.

29. Ірина Верещук.

30. Олександр Кубраков.

31. Коробкова Олена.

32. Юлія Діденко.

33. Дмитро Соломчук.

34. Михайло Ананченко.

35. Анна Коваленко.

36. Владлен Неклюдов.

37. Ігор Кривошеєв.

38. Сергій Іонушас.

39. Олександр Завітневич.

40. Вадим Струневич.

41. Володимир Воронов.

42. Юрій Арістов.

43. Юрій Кісєль.

44. Вадим Галайчук.

45. Артем Ковальов.

46. Валерій Стернійчук.

47. Галина Михайлюк.

48. Роман Бабій.

49. Олександр Качура.

50. Ганна Новосад.

51. Артем Культенко.

52. Олег Марусяк.

53. Микола Кириченко.

54. Галина Третьякова.

55. Павло Халімон.

56. Олена Мошенець.

57. Ольга Саладуха.

58. Ольга Коваль.

59. Аліна Загоруйко.

60. Олег Бондаренко.

61. Михайло Крячко.

62. Марина Бардіна.

63. Людмила Марченко.

64. Іван Юнаков.

65. Дар’я Володіна.

66. Ольга Савченко.

67. Оксана Гринчук.

68. Володимир Козак.

69. Андрій Лисюк.

70. Олександр Сова.

71. Роман Боярчук.

72. Володимир Ватрас.

73. Роман Мулик.

74. Олег Тарасов.

75. Анатолій Костюх.

76. Євген Брагар.

77. Віталій Безгін.

78. Ольга Кавун.

79. Олександр Салійчук.

80. Елла Рєпіна.

81. Арсеній Пушкаренко.

82 Марьян Заблоцкий.

83. Андрій Клочко.

84. Юлія Овчинникова.

85. Олександр Мережко.

86. Олексій Устенко.

87. Олександр Кабанов.

88. Федір Веніславський.

89. Лада Булах.

90. Євген Петруняк.

91. Олександр Маріковський.

92. Олександр Федієнко.

93. Андрій Мотовиловець.

94. Анна Колісник.

95. Єлизавета Богуцька.

96. Артем Нагаєвський.

97. Микита Потураєв.

98. Павло Якименко.

99. Михайло Соколов.

100. Артем Кунаев.

101. Дмитро Припутень.

102. Максим Павлюк.

103. Василь Мокан.

104. Роксолана Підласий.

105. Богдан Торохтій.

106. Оксана Дмитрієва.

107. Маргарита Шол.

108. Андрій Костін.

109. Руслан Горбенко.

110 Андрій Жупанин.

111. Ростислав Тістик.

112. Євгенія Кравчук.

113. Неллі Яковлєва.

114. Сергій Гривко.

115. Петро Павловський.

116. Ірина Аллахвердієва.

117. Олена Вінтоняк.

118. Юрій Заславський.

119. Андрій Задорожний.

120. Остап Шипайло.

121. Іван Шинкаренко.

122. Ольга Совгиря.

Читайте: Хто проходить в Раду по мажоритарці – список депутатів

Опозиційна платформа – За життя попередньо отримає за списками партії 37 місць:

1. Юрій Бойко.

2. Вадим Рабінович.

3. Віктор Медведчук.

4. Наталія Королевська.

5. Сергій Льовочкін.

6. Василь Німченко.

7. Нестор Шуфрич.

8. Сергій Ларін.

9. Сергій Дунаєв.

10. Тарас Козак.

11. Вадим Столар.

12. Юлій Іоффе.

13. Михайло Папієв.

14. Ігор Абрамович.

15. Дмитро Ісаєнко.

16. Микола Скорик.

17. Григорій Суркіс.

18. Ігор Кісільов.

19. Юрій Загородній.

20. Анатолій Бурміч.

21. Юлія Льовочкіна.

22. Олександр Колтунович.

23. Григорій Мамка.

24. Володимир Кальцев.

25. Юрій Павленко.

26. Наталія Приходько.

27. Віктор Чорний.

28. Віталій Борт.

29. Михайло Макаренко.

30. Олег Волошин.

31. Тетяна Плачкова.

32. Олександр Пузанов.

33. Суто Мамоян.

34. Ілля Кива.

35. Ренат Кузьмін.

36. Олександр Качний.

37. Антоніна Славицька.

У Європейської солідарності 25 мандатів:

1. Петро Порошенко.

2. Андрій Парубій.

3. Ірина Геращенко.

4. Михайло Забродський.

5. Софія Федина.

6. Мустафа Джемілєв.

7. Яна Зінкевич.

8. Ахтем Чигойз.

9. Олег Синютка.

10. Іванна Климпуш-Цинцадзе.

11. Артур Герасимов.

12. Степан Кубів.

13. Ірина Фріз.

14. Ніна Южаніна.

15. Ірина Луценко.

16. Вікторія Сюмар.

17. Володимир Ар’єв.

18. Ростислав Павленко.

19. Микола Величкович.

20. Сергій Алєксєєв.

21. Руслан Князевич.

22. Максим Саврасов.

23. Марія Іонова.

24. Наталія Бойко.

25. Володимир В’ятрович.

ВО Батьківщина отримує 23 місця:

1. Юлія Тимошенко.

2. Сергій Тарута.

3. Валентин Наливайченко.

4. Сергій Соболєв.

5. Олена Кондратюк.

6. Іван Кириленко.

7. Андрій Кожем’якін.

8. Григорій Немиря.

9. Сергій Власенко.

10. Валерій Дубіль.

11. Олександр Абдуллін.

12. Іван Крулько.

13. Анжеліка Лабунська.

14. Костянтин Бондарєв.

15. Михайло Цимбалюк.

16. Віталій Данілов.

17. Ольга Бєлькова.

18. Олексій Кучеренко.

19. Андрій Ніколаєнко.

20. Михайло Волинець.

21. Андрій Пузійчук.

22. Альона Шкрум.

23. Володимир Кабаченко.

Партія Голос – 18 місць:

1. Святослав Вакарчук.

2. Юлія Клименко.

3. Кіра Рудик.

4. Ярослав Железняк.

5. Олександра Устінова.

6. Олег Макаров.

7. Ярослав Юрчишин.

8. Сергій Рахманін.

9. Соломія Бобровська.

10. Ольга Стефанишина.

11. Володимир Цабаль.

12. Андрій Осадчук.

13. Роман Костенко.

14. Роман Лозинський.

15. Інна Совсун.

16. Леся Василенко.

17. Рустем Умєров.

18. Аліна Свідерська.

Нагадаємо, Факти ICTV стежать за підрахунком голосів ЦВК на виборах до Верховної Ради 2019.