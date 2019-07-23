Кандидат от партии Слуга народа Сергей Штепа быстро набирает популярность среди украинцев. Факты ICTV собрали самую интересную информацию из его биографии.
Сейчас кандидат от партии Слуга народа в одномандатном округе № 77 в Запорожской области Сергей Штепа обходит Вячеслава Богуслаева и может попасть в парламент.
Известно, что Штепа родился 30 апреля 1990 года в Запорожье, получил высшее образование в Запорожском национальном университете по специальности Издательское дело и редактирование, однако сейчас временно не работает.
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Хотя многие ассоциируют его с экс-членом Партии регионов Нелей Штепой, они не являются родственниками.
Какое-то время Сергей Штепа работал внештатным корреспондентом и фотографом некоторых печатных изданий. Фактам ICTV удалось найти автора с таким же именем в российском журнале Лучшие компьютерные игры, который работал приблизительно в период 2006-2007 годов.
Точно подтвердить, был ли это Сергей Штепа, который может стать народным депутатом, пока не удалось
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Сейчас Штепа занимается фотографией. Его профилем является свадебная съемка, которой, согласно его профилю, он занимается более семи лет.
Также он фотографирует в стиле ню.
За карьеру фотографа он организовывал большое количество фотовыставок в Запорожье и получил награды в двух номинациях конкурса Молоде обличчя України.
Стоимость его услуг на полный день свадьбы составляет от 8,5 тыс. до 12 тыс. грн.
Штепа также основал авторскую фотошколу, где работает главным преподавателем.
К слову, ЦИК начала прием первых протоколов с мокрыми печатями с результатами голосования на парламентских выборах.
Фото: Сергей Штепа, sergey_shtepa