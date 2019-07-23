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Факти / Україна / Політика

Весільний фотограф Сергій Штепа: що відомо про мажоритарника зі Слуги народу (18+)

Кандидат від партії Слуга народу Сергій Штепа швидко набирає популярність серед українців. Факти ICTV зібрали найцікавішу інформацію з його біографії.

Сергій Штепа

Наразі кандидат від партії Слуга народу в одномандатному окрузі № 77 у Запорізькій області Сергій Штепа обходить В’ячеслава Богуслаєва і може потрапити до парламенту.

Відомо, що Штепа народився 30 квітня 1990 року у Запоріжжі, здобув вищу освіту в Запорізькому національному університеті за спеціальністю Видавнича справа та редагування, однак зараз тимчасово не працює.

 

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Публикация от Сергій Штепа (@sergey_shtepa)

Хоча багато хто асоціює його з екс-членом Партії регіонів Нелею Штепою, вони не є родичами.

Певний час Сергій Штепа працював позаштатним кореспондентом і фотографом деяких друкованих видань. Фактам ICTV вдалося знайти автора з таким же ім’ям в російському журналі Лучшие компьютерные игры, який працював приблизно у період 2006-2007 років.

Точно підтвердити, чи був це Сергій Штепа, який може стати народним депутатом, наразі не вдалося

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Зараз Штепа займається фотографією. Його профілем є весільна зйомка, якою, згідно з його профілем, він займається понад сім років.

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Весільний фотограф Сергій Штепа: що відомо про мажоритарника зі Слуги народу (18+) / 3 фотографии

Також він фотографує у стилі ню.

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Весільний фотограф Сергій Штепа: що відомо про мажоритарника зі Слуги народу (18+) / 4 фотографии

За кар’єру фотографа він організовував велику кількість фотовиставок у Запоріжжі та отримав нагороди в двох номінаціях конкурсу Молоде обличчя України.

Вартість його послуг на повний день весілля становить від 8,5 тис. до 12 тис. грн.

Штепа також заснував авторську фотошколу, де працює головним викладачем.

До слова, ЦВК почала приймати перші протоколи з мокрими печатками щодо результатів голосування на парламентських виборах.

Фото: Сергій Штепа, sergey_shtepa

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