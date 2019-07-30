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Факты / Украина / Общество

Топ-10 специальностей с самым высоким проходным баллом

Поступление 2019 ознаменовалось высокой популярностью на специальность Международного права и международных отношений. Туда подавали заявления абитуринты с наивысшим рейтинговым баллом.

Топ-10 специальностей с самым высоким проходным баллом

Наибольшая конкуренция во время вступительной кампании была на международных специальностях, где проходной балл составляет более 190.

В целом топ-10 специальностей с самыми высокими проходными баллами в этом году такой:

  1. Международное право – 194,25;
  2. Международные отношения, общественные коммуникации и региональные студии – 194,004 МОН и 186,25 Минкульт;
  3. Международные экономические отношения – 190,84;
  4. Стоматология – 189,176;
  5. Политология – 189,125;
  6. Журналистика – 188,75 МОН и 181,662 Минкульт;
  7. Медицинская психология – 186,9 (МЗ)
  8. Культурология – 185,691 МОН и 172,176 Минкульт;
  9. История и археология – 185,05;
  10. Публичное управление и администрирование – 183,804.

Читайте: Поступление 2019: топ-10 самых популярных специальностей и вузов

Чтобы пройти на бюджет Права, поступающим понадобилось, более 180 баллов, такая же ситуация с Инженерией программного обеспечения, Экономикой, Сферой обслуживания и рядом филологических специализаций.

Напомним, в Украине рекомендации к зачислению на бюджетную форму обучения в вузах получили 60 354 поступающие.

Источник: МОН

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