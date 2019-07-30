Поступление 2019 ознаменовалось высокой популярностью на специальность Международного права и международных отношений. Туда подавали заявления абитуринты с наивысшим рейтинговым баллом.
Наибольшая конкуренция во время вступительной кампании была на международных специальностях, где проходной балл составляет более 190.
В целом топ-10 специальностей с самыми высокими проходными баллами в этом году такой:
- Международное право – 194,25;
- Международные отношения, общественные коммуникации и региональные студии – 194,004 МОН и 186,25 Минкульт;
- Международные экономические отношения – 190,84;
- Стоматология – 189,176;
- Политология – 189,125;
- Журналистика – 188,75 МОН и 181,662 Минкульт;
- Медицинская психология – 186,9 (МЗ)
- Культурология – 185,691 МОН и 172,176 Минкульт;
- История и археология – 185,05;
- Публичное управление и администрирование – 183,804.
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Чтобы пройти на бюджет Права, поступающим понадобилось, более 180 баллов, такая же ситуация с Инженерией программного обеспечения, Экономикой, Сферой обслуживания и рядом филологических специализаций.
Напомним, в Украине рекомендации к зачислению на бюджетную форму обучения в вузах получили 60 354 поступающие.
Источник: МОН