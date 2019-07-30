Вступ 2019 ознаменувався високою популярністю на спеціальність Міжнародного права та Міжнародних відносин. Туди подавали заяви абітурінти з найвищим рейтинговим балом.

Найбільша конкуренція під час вступної кампанії була на міжнародні спеціальності, де прохідний бал становить понад 190.

Загалом топ-10 спеціальностей з найвищими прохідними балами цього року такий:

Міжнародне право – 194,25; Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії – 194,004 МОН та 186,25 Мінкульт; Міжнародні економічні відносини – 190,84; Стоматологія – 189,176; Політологія – 189,125; Журналістика – 188,75 МОН та 181,662 Мінкульт; Медична психологія – 186,9 (МОЗ); Культурологія – 185,691 МОН та 172,176 Мінкульт; Історія та археологія – 185,05; Публічне управління та адміністрування – 183,804.

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Щоб пройти на бюджет Права, вступникам знадобилося, більш як 180 балів, така ж ситуація з Інженерією програмного забезпечення, Економікою, Сферою обслуговування та низкою філологічних спеціалізацій.

Нагадаємо, в Україні рекомендацію до зарахування на бюджетну форму навчання у вишах отримали 60 354 вступники.

Джерело: МОН