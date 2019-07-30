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Факти / Україна / Суспільство

Топ-10 спеціальностей з найвищим прохідним балом

Вступ 2019 ознаменувався високою популярністю на спеціальність Міжнародного права та Міжнародних відносин. Туди подавали заяви абітурінти з найвищим рейтинговим балом.

Топ-10 спеціальностей з найвищим прохідним балом

Найбільша конкуренція під час вступної кампанії була на міжнародні спеціальності, де прохідний бал становить понад 190.

Загалом топ-10 спеціальностей з найвищими прохідними балами цього року такий:

  1. Міжнародне право – 194,25;
  2. Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії – 194,004 МОН та 186,25 Мінкульт;
  3. Міжнародні економічні відносини – 190,84;
  4. Стоматологія – 189,176;
  5. Політологія – 189,125;
  6. Журналістика – 188,75 МОН та 181,662 Мінкульт;
  7. Медична психологія – 186,9 (МОЗ);
  8. Культурологія – 185,691 МОН та 172,176 Мінкульт;
  9. Історія та археологія – 185,05;
  10. Публічне управління та адміністрування – 183,804.

Читайте: Вступ 2019: топ-10 найпопулярніших спеціальностей і ВНЗ

Щоб пройти на бюджет Права, вступникам знадобилося, більш як 180 балів, така ж ситуація з  Інженерією програмного забезпечення, Економікою, Сферою обслуговування та низкою філологічних спеціалізацій.

Нагадаємо, в Україні рекомендацію до зарахування на бюджетну форму навчання у вишах отримали 60 354 вступники.

Джерело: МОН

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