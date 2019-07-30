Вступ 2019 ознаменувався високою популярністю на спеціальність Міжнародного права та Міжнародних відносин. Туди подавали заяви абітурінти з найвищим рейтинговим балом.
Найбільша конкуренція під час вступної кампанії була на міжнародні спеціальності, де прохідний бал становить понад 190.
Загалом топ-10 спеціальностей з найвищими прохідними балами цього року такий:
- Міжнародне право – 194,25;
- Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії – 194,004 МОН та 186,25 Мінкульт;
- Міжнародні економічні відносини – 190,84;
- Стоматологія – 189,176;
- Політологія – 189,125;
- Журналістика – 188,75 МОН та 181,662 Мінкульт;
- Медична психологія – 186,9 (МОЗ);
- Культурологія – 185,691 МОН та 172,176 Мінкульт;
- Історія та археологія – 185,05;
- Публічне управління та адміністрування – 183,804.
Читайте: Вступ 2019: топ-10 найпопулярніших спеціальностей і ВНЗ
Щоб пройти на бюджет Права, вступникам знадобилося, більш як 180 балів, така ж ситуація з Інженерією програмного забезпечення, Економікою, Сферою обслуговування та низкою філологічних спеціалізацій.
Нагадаємо, в Україні рекомендацію до зарахування на бюджетну форму навчання у вишах отримали 60 354 вступники.
Джерело: МОН