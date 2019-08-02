Наименее привлекательными специальностями для абитуриентов оказались профессии из аграрного сектора и технического.
Министерство образования и науки Украины сообщает, что наименее популярная специальность, среди абитуриентов это Аграрные науки и продовольствие.
Конкурс на бюджетно обучение на этой специальности составлял 3,08 претендента на место.
Помимо нее в список “аутсайдеров” также попали еще пять специальностей:
- Механическая инженерия – 3,54 претендента на место;
- Электрическая инженерия – 3,88;
- Транспорт – 4,20;
- Архитектура и строительство – 4,24;
- Электроника и телекоммуникация – 4,40.
В Минобразования также добавили, что областей знаний, по которым не набирается необходимое количество поступающих по государственному заказу – нет.
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Напомним, в Украине рекомендации к зачислению на бюджетную форму обучения в вузах получили 60 354 поступающие.