Наименее привлекательными специальностями для абитуриентов оказались профессии из аграрного сектора и технического.

Министерство образования и науки Украины сообщает, что наименее популярная специальность, среди абитуриентов это Аграрные науки и продовольствие.

Конкурс на бюджетно обучение на этой специальности составлял 3,08 претендента на место.

Помимо нее в список “аутсайдеров” также попали еще пять специальностей:

Механическая инженерия – 3,54 претендента на место;

Электрическая инженерия – 3,88;

Транспорт – 4,20;

Архитектура и строительство – 4,24;

Электроника и телекоммуникация – 4,40.

В Минобразования также добавили, что областей знаний, по которым не набирается необходимое количество поступающих по государственному заказу – нет.

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Напомним, в Украине рекомендации к зачислению на бюджетную форму обучения в вузах получили 60 354 поступающие.