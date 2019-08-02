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Факты / Украина / Общество

Названы специальности-аутсайдеры вступительной кампании 2019

Наименее привлекательными специальностями для абитуриентов оказались профессии из аграрного сектора и технического.

топ-10 найпопулярніших спеціальностей і ВНЗ

Министерство образования и науки Украины сообщает, что наименее популярная специальность, среди абитуриентов это Аграрные науки и продовольствие.

Конкурс на бюджетно обучение на этой специальности составлял 3,08 претендента на место.

Помимо нее в список “аутсайдеров” также попали еще пять специальностей:

  • Механическая инженерия – 3,54 претендента на место;
  • Электрическая инженерия – 3,88;
  • Транспорт – 4,20;
  • Архитектура и строительство – 4,24;
  • Электроника и телекоммуникация – 4,40.

В Минобразования также добавили, что областей знаний, по которым не набирается необходимое количество поступающих по государственному заказу – нет.

Читайте: Поступление 2019: топ-10 самых популярных специальностей и вузов

Напомним, в Украине рекомендации к зачислению на бюджетную форму обучения в вузах получили 60 354 поступающие.

Источник: УНН

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