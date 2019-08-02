Найменш привабливими спеціальностями для вступників виявилися професії з аграрного сектору та технічного.

Міністерство освіти і науки України повідомляє, що найменш популярна спеціальність, серед абітурієнтів це Аграрні науки і продовольство.

Конкурс на бюджетну форму навчання на цій спеціальності становив 3,08 претендента на місце.

Крім неї в список “аутсайдерів” також потрапили ще п’ять спеціальностей:

Механічна інженерія – 3,54 претендента на місце;

Електрична інженерія – 3,88;

Транспорт – 4,20;

Архітектура і будівництво – 4,24;

Електроніка та телекомунікація – 4,40.

У Міносвіти також додали, що галузей знань, за якими не набирається необхідна кількість вступників за державним замовленням – немає.

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Нагадаємо, в Україні рекомендацію до зарахування на бюджетну форму навчання у вишах отримали 60 354 вступники.