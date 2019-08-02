Найменш привабливими спеціальностями для вступників виявилися професії з аграрного сектору та технічного.
Міністерство освіти і науки України повідомляє, що найменш популярна спеціальність, серед абітурієнтів це Аграрні науки і продовольство.
Конкурс на бюджетну форму навчання на цій спеціальності становив 3,08 претендента на місце.
Крім неї в список “аутсайдерів” також потрапили ще п’ять спеціальностей:
- Механічна інженерія – 3,54 претендента на місце;
- Електрична інженерія – 3,88;
- Транспорт – 4,20;
- Архітектура і будівництво – 4,24;
- Електроніка та телекомунікація – 4,40.
У Міносвіти також додали, що галузей знань, за якими не набирається необхідна кількість вступників за державним замовленням – немає.
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Нагадаємо, в Україні рекомендацію до зарахування на бюджетну форму навчання у вишах отримали 60 354 вступники.