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Факти / Україна / Суспільство

Названо спеціальності-аутсайдери вступної кампанії 2019

Найменш привабливими спеціальностями для вступників виявилися професії з аграрного сектору та технічного.

топ-10 найпопулярніших спеціальностей і ВНЗ

Міністерство освіти і науки України повідомляє, що найменш популярна спеціальність, серед абітурієнтів це Аграрні науки і продовольство.

Конкурс на бюджетну форму навчання на цій спеціальності становив 3,08 претендента на місце.

Крім неї в список “аутсайдерів” також потрапили ще п’ять спеціальностей:

  • Механічна інженерія – 3,54 претендента на місце;
  • Електрична інженерія – 3,88;
  • Транспорт – 4,20;
  • Архітектура і будівництво – 4,24;
  • Електроніка та телекомунікація – 4,40.

У Міносвіти також додали, що галузей знань, за якими не набирається необхідна кількість вступників за державним замовленням – немає.

Читайте: Вступ 2019: топ-10 найпопулярніших спеціальностей і ВНЗ

Нагадаємо, в Україні рекомендацію до зарахування на бюджетну форму навчання у вишах отримали 60 354 вступники.

Джерело: УНН

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