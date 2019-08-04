На пляжі у Кирилівці Запорізької області у розпал сезону через шторм немає жодного відпочивальника.
4 серпня у Кирилівці Запорізької області вирує шторм, який залишив від пляжу вузьку смужку.
У мережі з’явилися фотографії пляжу, на якому у розпал сезону, немає жодного відпочивальника.
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Відпочиваючим не пощастило, адже дощі та похолодання тут, як мінімум, до вівторка.
На пляжі жодного відпочивальника: у Кирилівці людей “прогнав” шторм / 3 фотографии
Нагадаємо, що в Україні через негоду без світла залишилися 40 населених пунктів у двох областях – Одеській і Кіровоградській.
Джерело: РИА Мелітополь
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