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Факти / Україна

На пляжі жодного відпочивальника: у Кирилівці людей “прогнав” шторм

На пляжі у Кирилівці Запорізької області у розпал сезону через шторм немає жодного відпочивальника.

На пляжі жодного відпочивальника: у Кирилівці людей “прогнав” шторм

4 серпня у Кирилівці Запорізької області вирує шторм, який залишив від пляжу вузьку смужку.

У мережі з’явилися фотографії пляжу, на якому у розпал сезону, немає жодного відпочивальника.

Читайте: У Кирилівці сталася стрілянина на пляжі – є поранені

Відпочиваючим не пощастило, адже дощі та похолодання тут, як мінімум, до вівторка.

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На пляжі жодного відпочивальника: у Кирилівці людей “прогнав” шторм / 3 фотографии

Нагадаємо, що в Україні через негоду без світла залишилися 40 населених пунктів у двох областях – Одеській і Кіровоградській.

Джерело: РИА Мелітополь

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