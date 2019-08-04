В Україні через негоду без світла залишилися 40 населених пунктів у трьох областях – Одеській, Дніпропетровській і Кіровоградській.

В ніч з 3 на 4 серпня в результаті негоди в Одеській і Кіровоградській області без світла залишилося 40 населених пунктів.

Гроза, злива і шквали знеструмили 25 населених пунктів в Одеській області і 15 – в Кіровоградській області.

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

У Дніпропетровській області станом на 12.00 без електропостачання внаслідок негоди залишаються 1033 абоненти.

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Також 3 серпня в Одеській області пронеслося два смерчі. Вранці це сталося в курортній зоні біля Приморського.

Нагадаємо, що внаслідок сильної грози в Одесі затоплені вулиці та автомобілі, а також зруйнувані дороги.