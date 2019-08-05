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Факты / Украина

Без воды и света: непогода обрушилась на четыре области Украины

В Украине из-за непогоды обесточенными остаются 83 населенных пункта в четырех областях.

Без воды и света: непогода обрушилась на четыре области Украины

Из-за ливня, грозы и шквалов без света остаются 83 населенных пункта в Донецкой, Луганской, Запорожской и Днепропетровской областях.

Больше всего из-за непогоды пострадала Донецкая область, там обесточены 37 населенных пунктов. В Луганской области без света остался 21 населенный пункт, в Запорожской – 21, Днепропетровской области – 4.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

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Из-за непогоды в Лисичанске Луганской области произошло обесточивание двух насосных станций. В результате этого без воды остались 27 тыс. абонентов.

В Донецкой области ветер валил деревья. Больше всего непогода натворила беды в городах Мариуполь, Покровск, Славянск, Краматорск.

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Без воды и света: непогода обрушилась на четыре области Украины / 3 фотографии

К слову, в ночь с 3 на 4 августа в результате непогоды в Украине без света остались 40 населенных пунктов в трех областях.

Источник: ГСЧС

Фото: ГСЧС

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