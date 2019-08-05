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Факти / Україна

Без води і світла: негода вирувала у чотирьох областях України

В Україні через негоду знеструмленими залишаються 83 населені пункти у чотирьох областях.

Без води і світла: негода вирувала у чотирьох областях України

Через зливу, грози і шквали без світла залишаються 83 населені пункти в Донецькій, Луганській, Запорізькій і Дніпропетровській областях.

Найбільше через негоду постраждала Донецька область, там знеструмлені 37 населених пунктів. У Луганській та Запорізькій областях без світла залишилися 42 населених пункти, у Дніпропетровській області – 4.

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

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Через негоду у Лисичанську Луганської області були знеструмлені дві насосні станції. У результаті чого без води залишилися 27 тис. абонентів.

У Донецькій області вітер валив дерева. Найбільше шкоди негода завдала містам Маріуполь, Покровськ, Слов’янськ, Торецьк, Краматорськ.

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Без води і світла: негода вирувала у чотирьох областях України / 3 фотографии

До речі, в ніч з 3 на 4 серпня в Україні через негоду без світла залишилися 40 населених пунктів у трьох областях.

Джерело: ДСНС

Фото: ДСНС

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