В Україні через негоду знеструмленими залишаються 83 населені пункти у чотирьох областях.

Через зливу, грози і шквали без світла залишаються 83 населені пункти в Донецькій, Луганській, Запорізькій і Дніпропетровській областях.

Найбільше через негоду постраждала Донецька область, там знеструмлені 37 населених пунктів. У Луганській та Запорізькій областях без світла залишилися 42 населених пункти, у Дніпропетровській області – 4.

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

Читайте: На пляжі жодного відпочивальника: у Кирилівці людей “прогнав” шторм

Через негоду у Лисичанську Луганської області були знеструмлені дві насосні станції. У результаті чого без води залишилися 27 тис. абонентів.

У Донецькій області вітер валив дерева. Найбільше шкоди негода завдала містам Маріуполь, Покровськ, Слов’янськ, Торецьк, Краматорськ.











Без води і світла: негода вирувала у чотирьох областях України / 3 фотографии

До речі, в ніч з 3 на 4 серпня в Україні через негоду без світла залишилися 40 населених пунктів у трьох областях.