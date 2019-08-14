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Факти / Україна

Погода в Україні на 14 серпня (КАРТА)

Сьогодні, 14 серпня, у західних і північних областях України очікуються дощі з грозами.

Погода в Україні на 14 серпня (КАРТА)

В Україні 14 серпня опади очікуються на заході, а також у деяких північних областях.

На заході температура вдень становитиме 25-29°, вночі 16-19°. Дощі з грозами очікуються у всіх областях.

На півдні України 32-34° вдень, 18-20° вночі.

У східних областях температура вдень становитиме 29-32°, вночі до 14-17°.

Читайте: Гороскоп на сьогодні, 14 серпня

На півночі країни 29-32° вдень, вночі до 20°. Дощитиме в Чернігівській і Сумській областях.

У центральних областях вдень 30-32°, вночі 18-20°.

У Києві температура вдень становитиме 30-32°, вночі 19-21°. Вдень очікується дощ з грозою.

Раніше Факти ICTV писали, якою буде погода в Україні в серпні.

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