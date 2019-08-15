Юрий Грымчак, которого задержали правоохранители накануне, уже не раз попадал в громкие скандалы. В каких спорных ситуациях фигурировал чиновник – читайте в материале Фактов ICTV.

Заместителя главы МинТОТ Юрия Грымчака правоохранители задержали на взятке в $480 тыс.

Однако это не первый громкий скандал для чиновника. Так, в 2018 году Гримчак в эфире на телеканале ZIK заявил, что готов стрелять и не собирается уходить из власти.

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В студию позвонил шахтер из Ровно и начал жестко критиковать тогдашнюю власть.

Затем мужчина обратился к Грымчаку с вопросом: Когда вы уйдете из власти и перестанете мучить народ?.

– Уважаемый человечек, который считает, что должен стрелять, вешать. А вы никогда не думали, что мы тоже умеем стрелять. Стрелять так, что кому-то мало не покажется. Если вы считаете, что мы в чем-то ошибаемся – голосуйте. Бежать из этой страны мы не собираемся, и из власти уходить, чтобы кого-то удовлетворить, тоже не собираемся. Если кто хочет попробовать пострелять, пусть попробует, – заявил Грымчак.

В 2010 году против Юрия Грымчака возбудили уголовное дело. Столичная прокуратура подозревала чиновника и политика Андрея Парубия в том, что они незаконно вмешивались в деятельность Владимира Литвина и других депутатов, чтобы не допустить ратификации соглашения о продлении срока пребывания Черноморского флота России на украинской территории.

Еще один скандал разгорелся все на том же телеканале ZIK в конце 2018 года. Тогда Грымчак устроил спор с Евгением Мураевым, назвав его малоросом. Кроме того, заместитель главы МинТОТ сильно толкнул стойку, которая ударила его оппонента.

Напомним, вечером 14 августа Юрия Грымчака задержали сотрудники НАБУ и СБУ при получении взятки в размере $480 тыс.