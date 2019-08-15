Юрій Гримчак, якого затримали правоохоронці напередодні, уже не раз потрапляв у гучні скандали. У яких спірних ситуаціях фігурував чиновник – читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Заступника глави МінТОТ Юрія Гримчака правоохоронці затримали на хабарі у $480 тис.

Проте це не перший гучний скандал для чиновника. Так, у 2018 році Гримчак під час ефіру на телеканалі ZIK заявив, що готовий стріляти та не збирається йти з влади.

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У студію зателефонував шахтар з Рівного та почав жорстко критикувати тодішню владу.

Потім чоловік звернувся до Гримчака з питанням: Коли ви підете з влади та перестанете мучити народ?.

– Шановний чоловічку, який вважає, що має стріляти, вішати. А ви ніколи не думали, що ми теж вміємо стріляти. Стріляти так, що комусь мало не здасться. Якщо ви вважаєте, що ми в чомусь помиляємося – голосуйте. Втікати з цієї країни ми не збираємось, і з влади йти, аби когось задовольнити, теж не збираємось. Якщо хтось хоче спробувати постріляти, нехай спробує, – заявив Гримчак.

У 2010 році проти Юрія Гримчака порушили кримінальну справу. Столична прокуратура підозрювала чиновника і політика Андрія Парубія у тому, що вони незаконно втручалися в діяльність Володимира Литвина та інших депутатів, щоб не допустити ратифікації угоди про продовження терміну перебування Чорноморського флоту Росії на українській території.

Ще один скандал розгорівся все на тому ж телеканалі ZIK наприкінці 2018 року. Тоді Гримчак влаштував суперечку з Євгеном Мураєвим, назвавши його малоросом. Крім того, заступник глави МінТОТ сильно штовхнув стійку, яка вдарила його опонента.

Нагадаємо, ввечері 14 серпня Юрія Гримчака затримали співробітники НАБУ і СБУ під час отримання хабара в розмірі $480 тис.