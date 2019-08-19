Депутат от партии Слуга народа Максим Бужанский оскорбил журналистку издания НВ Ольгу Духнич. Все, что известно о нардепе читайте на Фактах ICTV.

15 августа в номере НВ вышло интервью журналистки Ольги Духнич с лидером Слуги народа – Дмитрием Разумковым. Один из вопросов беседы касался репутации народного депутата Максима Бужанского:

Депутатами вашей партии стали Максим Бужанский, который ностальгирует по СССР и временами Виктора Януковича, Ирина Борзова с активным бизнесом в оккупированном Крыму и еще несколько весьма ярких личностей. Вы согласны с ними разделить репутацию партии?, – спросила журналистка Ольга Духнич.

После этого Максим Бужанский отреагировал на публикацию и назвал журналистку тупой овцой.

Партия Слуга народа отреагировала на такое поведение нардепа и осудила его. Руководство партии извинилось перед журналисткой Ольгой Духнич.

Что известно о нардепе Максиме Бужанском рассказывают Факты ICTV.

Максим Бужанский – народный депутат от партии Слуга народа. Он победил на 25 одномандатном избирательном округе в Днепре.

Имеет высшее образование, которое получил в Днепропетровском институте инженеров железнодорожного транспорта (Днепропетровском национальном университете железнодорожного транспорта).

Ранее работал на блоггером и ведущим на телеканале ZIK.

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Максим Бужанский также работал менеджером в ООО Арна в Днепре – компании, торгующей мебелью, хозяйственными товарами, осветительными приборами, сантехникой; является основателем ООО Альянс-плюс.

В одном из интервью нардеп рассказывал, что 90-х занимался коммерцией и 12 лет проработал в руководстве охранной фирмы.

Максим Бужанский является автором книг История мира в 88 главах и История для ленивых.

Ранее народный депутат у себя на странице резко высказывался в адрес Майдана и власти.

К слову, ранее Факты ICTV писали о том, какими скандалами запомнился Юрий Грымчак.

Фото: Максим Бужанский