Депутат від партії Слуга народу Максим Бужанський образив журналістку видання НВ Ольгу Духнич. Все, що відомо про нардепа читайте на Фактах ICTV.

15 серпня у номері НВ вийшло інтерв’ю журналістки Ольги Духнич з лідером Слуги народу – Дмитром Разумковим. Одне з питань бесіди стосувалося репутації народного депутата Максима Бужанського:

Депутатами вашої партії стали Максим Бужанський, який ностальгує за СРСР і часами Віктора Януковича, Ірина Борзова з активним бізнесом в окупованому Криму і ще кілька вельми яскравих особистостей. Ви згодні з ними розділити репутацію партії?, – запитала журналістка Ольга Духнич.

Після цього Максим Бужанський відреагував на публікацію і назвав журналістку тупою вівцею.

Що відомо про нардепа Максима Бужанського розповідають Факти ICTV.

Максим Бужанський – народний депутат від партії Слуга народу. Він переміг на 25 одномандатному виборчому окрузі в Дніпрі.

Має вищу освіту, яку здобув у Дніпропетровському інституті інженерів залізничного транспорту (Дніпропетровському національному університеті залізничного транспорту).

Раніше працював на блогером і ведучим ток-щоу Народ проти на телеканалі ZIK.

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Максим Бужанський також працював менеджером у ТОВ Арна в Дніпрі – компанії, яка торгує меблями, господарчими товарами, освітлювальними приладами, сантехнікою; є засновником ТОВ Альянс-плюс.

У одному з інтерв’ю нардеп розповідав, що 90-х займався комерцією і 12 років пропрацював в керівництві охоронної фірми.

Максим Бужанський є автором книг История мира в 88 главах та История для ленивых.

Раніше народний депутат у себе на сторінці різко висловлювався на адресу Майдану та влади.

До слова, раніше Факти ICTV писали про те, якими скандалами запам’ятався Юрій Гримчак.

Фото: Максим Бужанський