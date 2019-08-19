Депутат від партії Слуга народу Максим Бужанський образив журналістку видання НВ Ольгу Духнич. Все, що відомо про нардепа читайте на Фактах ICTV.
15 серпня у номері НВ вийшло інтерв’ю журналістки Ольги Духнич з лідером Слуги народу – Дмитром Разумковим. Одне з питань бесіди стосувалося репутації народного депутата Максима Бужанського:
Депутатами вашої партії стали Максим Бужанський, який ностальгує за СРСР і часами Віктора Януковича, Ірина Борзова з активним бізнесом в окупованому Криму і ще кілька вельми яскравих особистостей. Ви згодні з ними розділити репутацію партії?, – запитала журналістка Ольга Духнич.
Після цього Максим Бужанський відреагував на публікацію і назвав журналістку тупою вівцею.
Що відомо про нардепа Максима Бужанського розповідають Факти ICTV.
Максим Бужанський – народний депутат від партії Слуга народу. Він переміг на 25 одномандатному виборчому окрузі в Дніпрі.
Має вищу освіту, яку здобув у Дніпропетровському інституті інженерів залізничного транспорту (Дніпропетровському національному університеті залізничного транспорту).
Раніше працював на блогером і ведучим ток-щоу Народ проти на телеканалі ZIK.
Читайте: Разумков запропонував підвищити депутатам зарплату
Максим Бужанський також працював менеджером у ТОВ Арна в Дніпрі – компанії, яка торгує меблями, господарчими товарами, освітлювальними приладами, сантехнікою; є засновником ТОВ Альянс-плюс.
У одному з інтерв’ю нардеп розповідав, що 90-х займався комерцією і 12 років пропрацював в керівництві охоронної фірми.
Максим Бужанський є автором книг История мира в 88 главах та История для ленивых.
Раніше народний депутат у себе на сторінці різко висловлювався на адресу Майдану та влади.
До слова, раніше Факти ICTV писали про те, якими скандалами запам’ятався Юрій Гримчак.
Фото: Максим Бужанський