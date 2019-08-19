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Факти / Україна / Політика

Назвав журналістку “тупою вівцею”. Що відомо про майбутнього нардепа Бужанського

Депутат від партії Слуга народу Максим Бужанський образив журналістку видання НВ Ольгу Духнич. Все, що відомо про нардепа читайте на Фактах ICTV.

Назвав журналістку “тупою вівцею”. Що відомо про майбутнього нардепа Бужанського

15 серпня у номері НВ вийшло інтерв’ю журналістки Ольги Духнич з лідером Слуги народу – Дмитром Разумковим. Одне з питань бесіди стосувалося репутації народного депутата Максима Бужанського:

Депутатами вашої партії стали Максим Бужанський, який ностальгує за СРСР і часами Віктора Януковича, Ірина Борзова з активним бізнесом в окупованому Криму і ще кілька вельми яскравих особистостей. Ви згодні з ними розділити репутацію партії?, – запитала журналістка Ольга Духнич.

Після цього Максим Бужанський відреагував на публікацію і назвав журналістку тупою вівцею.

Що відомо про нардепа Максима Бужанського розповідають Факти ICTV.

Максим Бужанський – народний депутат від партії Слуга народу. Він переміг на 25 одномандатному виборчому окрузі в Дніпрі.

Має вищу освіту, яку здобув у Дніпропетровському інституті інженерів залізничного транспорту (Дніпропетровському національному університеті залізничного транспорту).

Раніше працював на блогером і ведучим ток-щоу Народ проти на телеканалі ZIK.

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Максим Бужанський також працював менеджером у ТОВ Арна в Дніпрі – компанії, яка торгує меблями, господарчими товарами, освітлювальними приладами, сантехнікою; є засновником ТОВ Альянс-плюс.

У одному з  інтерв’ю нардеп розповідав, що 90-х займався комерцією і 12 років пропрацював в керівництві охоронної фірми.

Максим Бужанський є автором книг История мира в 88 главах та История для ленивых.

Раніше народний депутат у себе на сторінці різко висловлювався на адресу Майдану та влади.

До слова, раніше Факти ICTV писали про те, якими скандалами запам’ятався Юрій Гримчак.

Фото: Максим Бужанський

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