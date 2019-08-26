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Факти / Україна / Політика

Слуга народу хоче очолити меншу кількість комітетів, ніж планувалося

Партія Слуга народу готова поступитися кількома комітетами в новій Раді.

Руслан Стефанчук

Координатор підгрупи підготовчої депутатської групи з питань комітетів Руслан Стефанчук зазначає, що  підгрупа сьогодні має розглянути пропозиції щодо формування комітетів Верховної Ради IX скликання.

– Найголовніше питання, по якому ми сьогодні спробуємо дійти до якогось проміжного етапу, – це питання пропозицій по наповненості комітетів. Ми розглянемо всі ті пропозиції від партій, які надійшли, і особливо — від позафракційних депутатів.

І спробуємо, максимально використовуючи два принципи, – пропорційності і професіоналізму, – запропонувати своє бачення комітетів, – сказав Стефанчук.

Він додав, що Слуга народу розглядає можливість очолити меншу кількість комітетів, ніж планувалося раніше, взявши, натомість, у цих комітетах посади першого заступника голови або ж секретаря.

Читайте: Слуга народу попереду: схема розміщення депутатів у сесійній залі Ради

Стефанчук також висловив сподівання, що сьогодні буде визначено прізвища очільників комітетів.

Раніше партія Слуга народу мала намір отримати головування у 21 з 23 профільних комітетів Верховної Ради.

Джерело: УНІАН

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