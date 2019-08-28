Суд відправив Раїсу Богатирьову під варту на два місяці з правом внесення застави.
Екс-очільницю міністерства охорони здоров’я України Раїсу Богатирьову взяли під варту на два місяці з правом внесення застави.
Таке рішення ухвалив Печерський районний суд Києва.
Термін дії ухвали визначили до 21 жовтня 2019 року включно, але в межах терміну досудового розслідування.
Читайте: Арешт Богатирьової: біографія і в чому підозрюють скандального екс-міністра
Заставу для Богатирьової встановили у розмірі 6 млн грн.
Колишній міністр юстиції Олена Лукаш повідомила, що заставу за Богатирьову внесе найближчим часом народний депутат Вадим Новинський.
Нагадаємо, 27 серпня екс-міністр охорони здоров’я часів Віктора Януковича Раїса Богатирьова повернулася в Україну і була затримана поліцією. Ніч вона провела у СІЗО.