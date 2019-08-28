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Факти / Україна

Богатирьову заарештували на два місяці

Суд відправив Раїсу Богатирьову під варту на два місяці з правом внесення застави.

богатыреву арестовали

Екс-очільницю міністерства охорони здоров’я України Раїсу Богатирьову взяли під варту на два місяці з правом внесення застави.

Таке рішення ухвалив Печерський районний суд Києва.

Термін дії ухвали визначили до 21 жовтня 2019 року включно, але в межах терміну досудового розслідування.

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Заставу для Богатирьової встановили у розмірі 6 млн грн.

Колишній міністр юстиції Олена Лукаш повідомила, що заставу за Богатирьову внесе найближчим часом народний депутат Вадим Новинський.

Фото: УНІАН

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