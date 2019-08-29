Закарпатська, Львівська, Житомирська і Запорізька області залишилися без керівників головних управлінь Нацполіції.

Керівництво Нацполіції звільнило керівників головних управлінь Нацполіції у Закарпатській, Львівській, Житомирській і Запорізькій областях.

Правоохоронців зняли з посад відповідно до висновків розширеного засідання колегії МВС України, що відбулося в п’ятницю 23 серпня.

Відтепер екс-голова поліції Львівщини Валерій Середа обійматиме посаду начальника департаменту забезпечення діяльності голови Нацполіції. Екс-голова поліції Житомирщини В’ячеслав Печененко працюватиме у центральному апараті Нацполіції.

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Майбутнє служби керівників головних управлінь Нацполіції в Запорізькій і Закарпатській областях ще вирішується.

Нагадаємо, 22 липня президент Володимир Зеленський звільнив сімох голів районних державних адміністрацій.