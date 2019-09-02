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Факты / Украина / Политика

Зеленский собирает на совещание руководство Рады, Кабмина и силовиков

Президент Украины Владимир Зеленский проведет совещание с руководством Верховной Рады, Кабмина и силовых структур.

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский 2 сентября проведет встречу с руководством Верховной Рады, Кабинета министров и правоохранительных органов.

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Совещание запланировано на 12.00 по киевскому времени.

Причина собрания не сообщается.

Владимир Зеленский проведет встречу с руководителями парламента, правительства и правоохранительных органов

Ранее Факты ICTV писали, что Владимир Зеленский в Варшаве провел встречу с вице-президентом США Майком Пенсом.

Фото: Офис Президента

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