Президент Украины Владимир Зеленский проведет совещание с руководством Верховной Рады, Кабмина и силовых структур.

Президент Украины Владимир Зеленский 2 сентября проведет встречу с руководством Верховной Рады, Кабинета министров и правоохранительных органов.

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Совещание запланировано на 12.00 по киевскому времени.

Причина собрания не сообщается.

Владимир Зеленский проведет встречу с руководителями парламента, правительства и правоохранительных органов

Ранее Факты ICTV писали, что Владимир Зеленский в Варшаве провел встречу с вице-президентом США Майком Пенсом.