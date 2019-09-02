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Факти / Україна / Політика

Зеленський збирає на нараду керівництво Ради, Кабміну та силовиків

Президент України Володимир Зеленський проведе нараду з керівництвом Верховної Ради, Кабміну та силових структур.

Владимир Зеленский

Президент України Володимир Зеленський 2 вересня проведе зустріч з керівництвом Верховної Ради, Кабінету міністрів  та правоохоронних органів.

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Нарада запланована на 12.00 за київським часом.

Причина зборів не повідомляється.

Володимир Зеленський проведе зустріч з очільниками парламенту, уряду і правоохоронних органів

Раніше Факти ICTV писали, що Володимир Зеленський у Варшаві провів зустріч із віце-президентом США Майком Пенсом.

Фото: Офіс Президента

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