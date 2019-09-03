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Факты / Украина

Право Зеленского назначать глав НАБУ и ГБР: законопроект направлен в КС

Верховная Рада направила в КС законопроект о внесении изменений в Конституцию относительно права президента создавать госрегуляторы и назначать руководителей НАБУ и ГБР.

Владимир Зеленский

Конституционный суд рассмотрит и даст заключение по законопроекту о внесении изменений в Конституцию Украины (относительно закрепления полномочий президента образовывать независимые регуляторные органы, Национальное антикоррупционное бюро Украины, назначать на должности и освобождать от должностей директора НАБУ и директора Государственного бюро расследований).

Президентский законопроект №1014 парламент включил в повестку дня сессии и направил в КС голосами 282 народных депутатов.

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Согласно проекту закона, статья 106 Конституции дополняется двумя пунктами:

  • президент, среди прочего, образует в соответствии с законом НАБУ, назначает на должности и освобождает от должностей в порядке, определенном законами Украины, директора НАБУ и директора ГБР;
  • президент образует независимые регуляторные органы, осуществляющие государственное регулирование, мониторинг и контроль за деятельностью субъектов хозяйствования в отдельных сферах, назначает на должности и освобождает от должностей их членов в порядке, определенном законами Украины.

Как сообщалось, Рада направила в КС законопроект о внесении изменений в Конституцию относительно отмены адвокатской монополии.

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