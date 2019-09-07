7 вересня в Дніпрі після закінчення капітального ремонту відкрили Центральний міст. Відтепер рух на ньому дозволили в обидві сторони.

Мер міста Філатов виконав умови парі з президентом Володимиром Зеленським і добудував міст у визначені терміни.

У відеозверненні Філатов наголосив, що ніколи не тримався за посаду та готовий її покинути, як тільки в Дніпрі з’явиться аеропорт.

– Хто виграв цей спір? Дніпро і ніхто більше. Місто, яке я так люблю. Чи тримався я за своє крісло? Ніколи. Я готовий залишити його в будь-який момент. Наприклад, в той день, коли в місті з’явиться аеропорт. Тому що Дніпро хоче літати, а йому обрізали крила, – сказав Борис Філатов.

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На Центральному мосту з’явилася інсталяція, яка символізує місце глави Дніпра – “крісло мера” створене з арматури. За словами Філатова, тепер кожен може посидіти в кріслі, заради якого він уклав парі.

Нагадаємо, під час робочого візиту Володимир Зеленський домовився з Борисом Філатовим, що Центральний міст відкриють до 14 вересня, інакше мер Дніпра піде у відставку.