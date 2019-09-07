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Факты / Украина

Борьба не заканчивается: Сенцов вернулся в Украину

Олег Сенцов прибыл в аэропорт Борисполь в рамках обмена заключенными между Украиной и Россией.

Олег Сенцов в Украине

Режиссер Олег Сенцов прибыл в аэропорт Борисполь в рамках обмена заключенными между Украиной и Россией.

– Всем добрый день. День сегодня действительно добрый. Мы с парнями очень рады очутиться на родной земле. Хотим сказать очень большое спасибо всем тем людям, которые все эти годы помогали нам и нашим семьям, которые боролись за нас, добивались нашего освобождения и в конце-концов его добились. Спасибо вам большое.

Надеюсь, что и все остальные пленные будут скоро освобождены. Но даже с освобождением последнего пленного наша борьба не заканчивается. До победы еще очень далеко, – заявил Сенцов.

ЧитайтеОбмен заключенными между Россией и Украиной (ОНЛАЙН)

После того, как Олег Сенцов сошел с самолета, он сразу бросился в объятия дочери, а только потом подошел за поздравлениями к президенту.

Фото: Алексей Артюх

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