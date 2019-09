Режиссер Олег Сенцов прибыл в аэропорт Борисполь в рамках обмена заключенными между Украиной и Россией.

После того, как Олег Сенцов сошел с самолета, он сразу бросился в объятия дочери, а только потом подошел за поздравлениями к президенту.

First words of Oleg Sentsov in Kyiv pic.twitter.com/RoIfcYuvmi

