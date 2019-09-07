Олег Сенцов прибыл в аэропорт Борисполь в рамках обмена заключенными между Украиной и Россией.
Режиссер Олег Сенцов прибыл в аэропорт Борисполь в рамках обмена заключенными между Украиной и Россией.
– Всем добрый день. День сегодня действительно добрый. Мы с парнями очень рады очутиться на родной земле. Хотим сказать очень большое спасибо всем тем людям, которые все эти годы помогали нам и нашим семьям, которые боролись за нас, добивались нашего освобождения и в конце-концов его добились. Спасибо вам большое.
Надеюсь, что и все остальные пленные будут скоро освобождены. Но даже с освобождением последнего пленного наша борьба не заканчивается. До победы еще очень далеко, – заявил Сенцов.
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После того, как Олег Сенцов сошел с самолета, он сразу бросился в объятия дочери, а только потом подошел за поздравлениями к президенту.
First words of Oleg Sentsov in Kyiv pic.twitter.com/RoIfcYuvmi
— Anastasia Magazowa (@anastasia_maga) 7 сентября 2019 г.
Напомним, обмен пленными между Украиной и Россией закончился. Политические заключенные и вийськовоплонени моряки приземлились в аэропорту Борисполь.
Фото: Алексей Артюх