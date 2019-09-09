Самый молодой освобожденный украинский пленный 19-летний Андрей Эйдер сделал любимой девушке предложение.

Освобожденный украинский моряк 19-летний Андрей Эйдер после возвращения в Украину сделал предложение своей любимой девушке Марине.

Пара встречалась три года, поэтому девушка давно стала членом семьи.

По ее словам, Андрей хотел предложить руку и сердце еще как только вышел из самолета.







Освобожденный моряк Эйдер сделал предложение любимой / 2 фотографии

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Напомним, 7 сентября Украина и Россия провели обмен заключенными. Домой вернулись 24 украинских военнопленных моряки и еще 11 политзаключенных.

Врачи сообщают, что среди освобожденных украинцев крайне тяжелых нет.

Фото: marina slaille