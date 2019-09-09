Самый молодой освобожденный украинский пленный 19-летний Андрей Эйдер сделал любимой девушке предложение.
Освобожденный украинский моряк 19-летний Андрей Эйдер после возвращения в Украину сделал предложение своей любимой девушке Марине.
Пара встречалась три года, поэтому девушка давно стала членом семьи.
По ее словам, Андрей хотел предложить руку и сердце еще как только вышел из самолета.
Освобожденный моряк Эйдер сделал предложение любимой / 2 фотографии
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Напомним, 7 сентября Украина и Россия провели обмен заключенными. Домой вернулись 24 украинских военнопленных моряки и еще 11 политзаключенных.
Врачи сообщают, что среди освобожденных украинцев крайне тяжелых нет.
Фото: marina slaille
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