PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

Освобожденный моряк Эйдер сделал предложение любимой

Самый молодой освобожденный украинский пленный 19-летний Андрей Эйдер сделал любимой девушке предложение.

Освобожденный моряк Эйдер сделал предложение любимой

Освобожденный украинский моряк 19-летний Андрей Эйдер после возвращения в Украину сделал предложение своей любимой девушке Марине.

Пара встречалась три года, поэтому девушка давно стала членом семьи.

По ее словам, Андрей хотел предложить руку и сердце еще как только вышел из самолета.

Освобожденный моряк Эйдер сделал предложение любимой / 2 фотографии

Читайте: Из развлечений было только радио – Гриб о жизни в СИЗО перед обменом

Напомним, 7 сентября Украина и Россия провели обмен заключенными. Домой вернулись 24 украинских военнопленных моряки и еще 11 политзаключенных.

Врачи сообщают, что среди освобожденных украинцев крайне тяжелых нет.

Фото: marina slaille

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Канал коммуникации создано: как обмен заключенными повлияет на отношения Украины с РФ
Канал коммуникации создано: как обмен заключенными повлияет на отношения Украины с РФ
Почему Путин не встречал россиян в аэропорту – ответ Кремля
Почему Путин не встречал россиян в аэропорту – ответ Кремля
Гигантский шаг к миру: как прошел обмен между Украиной и РФ и реакция мира
Гигантский шаг к миру: как прошел обмен между Украиной и РФ и реакция мира
обмін полонених
Крайне тяжелых нет: врачи о состоянии здоровья освобожденных украинцев
володимир зеленський
Равный разговор двух президентов: как Зеленский и Путин договаривались об обмене
Обмін полоненими
Это был первый шаг. У Зеленского оценили возможность еще одного обмена пленными
Антоніу Гутерреш
Генсек ООН: Обмен между Украиной и РФ – шаг на пути к миру на Донбассе
Обмін полоненими
Интенсивная терапия не нужна – врачи о состоянии освобожденных украинцев
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка