Наймолодший звільнений український полонений 19-річний Андрій Ейдер освідчився коханій дівчині.
Звільнений український моряк 19-річний Андрій Ейдер після повернення в Україну зробив пропозицію своїй коханій дівчині Марині.
Пара зустрічалася три роки, тому дівчина давно стала членом сім’ї.
За її словами, Андрій хотів освідчитися ще як тільки вийшов з літака.
Звільнений моряк Ейдер освідчився коханій / 2 фотографии
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Нагадаємо, 7 вересня Україна та Росія провели обмін ув’язненими. Додому повернулися 24 українських військовополонених моряки та ще 11 політв’язнів.
Лікарі повідомляють, що серед звільнених українців вкрай важких немає.
Фото: marina slaille
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