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Факты / Украина / Политика

Сенцову предлагали уменьшить срок за показания против участников Майдана

Украинский режиссер Олег Сенцов рассказал, что за две недели до президентских выборов в Украине в 2014 году оккупанты предлагали ему сократить срок, если он даст “разоблачительные показания на кого-то из Киева”.

Сенцов і Кольченко

Освобожденный в рамках обмена заключенными украинский политзаключенный и режиссер Олег Сенцов заявил, что от него требовали дать показания на Виталия Кличко и других активистов Майдана.

– Приходит следователь и говорит мне: На тебя есть свидетельства, ты в любом случае сядешь, но можешь облегчить свое участие – дать показания на кого-то в Киеве.

Вот есть Кличко, может кого-то еще знаешь, кто был на Майдане, давай на любого. Хочешь на Кличко, хочешь на кого-то другого, любая фамилия нам подходит, – отметил Сенцов.

Режиссер уточняет, что это все происходило за две недели до выборов президента в Украине в 2014 году. Им был нужен скандал.

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– Или даешь показания – получишь семь лет, если нет – пойдешь “паровозом” и получишь 20, – сказал следователь.

Сенцов сразу ответил, что не собирается давать показания.

– Когда я получил 20 лет, то не удивился, поскольку как они обещали, так они и сделали, – отметил бывший политзаключенный.

Напомним, 7 сентября Украина и Россия провели обмен заключенными. Домой вернулись 24 украинских военнопленных моряка и еще 11 политзаключенных.

Фото: УНИАН

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