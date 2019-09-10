Український режисер Олег Сенцов розповів, що за два тижні до президентських виборів в Україні у 2014 році окупанти пропонували йому скоротити строк, якщо він дасть “викривальні свідчення на когось з Києва”.

Звільнений в рамках обміну ув’язненими український політв’язень Олег Сенцов заявив, що від нього вимагали дати свідчення проти Віталія Кличка чи інших активістів Майдану.

– Приходить слідчий і каже мені: На тебе є свідчення, ти в будь-якому разі сядеш, але можеш полегшити свою участь – дати показання на когось в Києві. От є Кличко, може когось іще знаєш, хто був на Майдані, давай на будь-кого. Хочеш на Кличка, хочеш на когось іншого, будь-яке прізвище нам підходить, – зазначив Сенцов.

Режисер уточняє, що це все відбувалося за два тижні до виборів президента в Україні у 2014 році. Їм був потрібен скандал.

Читайте: Тільки на танках: Сенцов пожартував щодо поверення в Крим

– Або даєш свідчення – отримаєш сім років, якщо ні – підеш “паровозом” і отримаєш 20, – сказав слідчий.

Сенцов одразу відповів, що не збирається свідчити.

– Коли я отримав 20 років, то не здивувався, бо як вони обіцяли, так вони і зробили, – наголосив колишній політв’язень.

Нагадаємо, 7 вересня Україна та Росія провели обмін ув’язненими. Додому повернулися 24 українських військовополонених моряки та ще 11 політв’язнів.