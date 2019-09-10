PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Общество

Освобожденному крымскотатарскому активисту Бекирову сделали операцию

Крымскотатарскому активисту Эдему Бекирову, который вернулся в Украину после заключения в оккупированном Крыму, сделали операцию на сердце.

Освобожденному крымскотатарскому активисту Бекирову сделали операцию

Эдему Бекирову сделали операцию на сердце. Сейчас он находится в реанимации.

– Вчера папу перевели в кардиологическое отделение Феофании. Сегодня ему сделали операцию, которая длилась 5 часов. Сейчас он находится в реанимации. Молимся, чтобы всё прошло хорошо, — написала его дочь Элеонора Бекирова.

По ее словам, девять месяцев в СИЗО сильно отразились на его здоровье — как на физическом, так и на психическом.

ЧитайтеЭто был первый шаг. У Зеленского оценили возможность еще одного обмена пленными

– С ним будет работать психолог, который, я надеюсь, поможет ему морально восстановиться, — отметила дочь активиста.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как Зеленский и Путин договаривались об обмене.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Объединили сердца украинцев. Крымско-татарские активисты устроили фестиваль в Киеве
Объединили сердца украинцев. Крымско-татарские активисты устроили фестиваль в Киеве
Зеленский поддерживает создание крымскотатарской автономии – Джемилев
Зеленский поддерживает создание крымскотатарской автономии – Джемилев
В Москве отпустили полсотни крымских татар, задержанных за акцию против репрессий
В Москве отпустили полсотни крымских татар, задержанных за акцию против репрессий
Убили и закопали: в оккупированном Крыму нашли мертвым крымского татарина
Убили и закопали: в оккупированном Крыму нашли мертвым крымского татарина
В Москве задержали полсотни крымских татар (СПИСОК)
В Москве задержали полсотни крымских татар (СПИСОК)
В Москве задержали участников акции против преследования крымских татар
В Москве задержали участников акции против преследования крымских татар
Оккупационный “суд” в Крыму арестовал восемь крымских татар
Оккупационный “суд” в Крыму арестовал восемь крымских татар
Обыски в Крыму: российские силовики задержали крымских татар
Обыски в Крыму: российские силовики задержали крымских татар
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка