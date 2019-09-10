Крымскотатарскому активисту Эдему Бекирову, который вернулся в Украину после заключения в оккупированном Крыму, сделали операцию на сердце.

Эдему Бекирову сделали операцию на сердце. Сейчас он находится в реанимации.

– Вчера папу перевели в кардиологическое отделение Феофании. Сегодня ему сделали операцию, которая длилась 5 часов. Сейчас он находится в реанимации. Молимся, чтобы всё прошло хорошо, — написала его дочь Элеонора Бекирова.

По ее словам, девять месяцев в СИЗО сильно отразились на его здоровье — как на физическом, так и на психическом.

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– С ним будет работать психолог, который, я надеюсь, поможет ему морально восстановиться, — отметила дочь активиста.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как Зеленский и Путин договаривались об обмене.