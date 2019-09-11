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Факты / Украина / Политика

Освобожденные узники Кремля получат ID паспорта

Освобожденные военные моряки и политзаключенные получат ID паспорта.

Освобожденные узники Кремля получат ID паспорта

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что сегодня совместно с руководством Государственной миграционной службы Украины начали процесс оформления ID паспортов для украинских пленников.

– Новые документы получат военные моряки и политзаключенные, которые потеряли их во время пребывания в плену или содержание в заключении на территории РФ или если есть необходимость в их обновлении, – сообщила она.

Денисова подчеркнула, что для удобства и оперативности процесса ДМС организовала выезд мобильного пункта паспортного сервиса к местам, где освобожденные из русского плена проходят лечение.

ЧитайтеЭто был первый шаг. У Зеленского оценили возможность еще одного обмена пленными

Напомним, крымскотатарскому активисту Эдему Бекирову, который вернулся в Украину после заключения в оккупированном Крыму, сделали операцию на сердце.

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