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Факти / Україна / Суспільство

Автоштрафи спрямують у Дорожній фонд – Рада ухвалила закон

Верховна Рада ухвалила законопроект, який регламентує спрямування адміністративно-господарських штрафів за порушення автотранспортного законодавства в Дорожній фонд.

Автоштрафи спрямують у Дорожній фонд – Рада ухвалила закон

Народні депутати проголосували за законопроект №1063 про направлення штрафів за порушення автотранспортного законодавства в Дорожній фонд.

Дорожній фонд тепер буде поповнюватися за рахунок адміністративно-господарських штрафів за порушення законодавства про автотранспорт, передбачені абз. 14-16 ч. 1 ст. 60 закону Про автомобільний транспорт, а також адміністративними штрафами за порушення, передбачені ч. 2 ст. 122-2 та ч. 2 ст. 132-1 Кодексу про адміністративні правопорушення.

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– Ухвалення законопроекту дозволить забезпечити фінансування робіт з будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування відповідно до обґрунтованих потреб, – наголошується в пояснювальній записці.

Раніше Факти ICTV писали, що Верховна Рада прийняла законопроект про відстрочення штрафів за порушення ввезення євроблях в Україну в першому читанні і в цілому.

Фото: Dreamstime

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