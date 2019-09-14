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Факты / Украина / Политика

Рада примет закон о статусе ветерана в ближайшее время – Зеленский

В ближайшее время Верховная Рада проголосует неотложный законопроект о статусе ветерана.

Рада примет закон о статусе ветерана в ближайшее время – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал, что в ближайшее время в Верховную Раду внесут неотложный законопроект о статусе ветерана.

Об этом лидер государства заявил в Киеве во время открытия финальной части отбора сборной Украины на международные Invictus Games 2020 в Гааге.

Зеленский напомнил, что над проектом документа работало Министерство по делам ветеранов совместно с ветеранами.

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– Мне обещала министр, что через неделю он будет готов.

Президент отметил важность того, что законопроект, помимо прочего, будет определять механизм статуса участников боевых действий и статуса добровольцев.

Напомним, в Украине упростили процедуру предоставления гражданства иностранцам, воевавшим в зоне проведения боевых действий.

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