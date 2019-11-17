В День студента президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с праздником.

Президент Владимир Зеленский в День студента в своем поздравлении отметил, что для государства жизненно необходимо, чтобы молодежь видела свое будущее в Украине.

По его словам, молодежь – это самое ценное сокровище страны, потому что она всегда была двигателем изменений.

– Именно студенчество всегда было драйвером изменений в независимой Украине. Начиная со студенческой Революции на граните, которая стала фундаментом для обретения независимости, и заканчивая Революцией Достоинства, – написал президент в Facebook.

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Президент также добавил, что молодое поколение украинцев ждет настоящий челлендж:

– В современном мире без границ и ограничений можно реализовать себя в Нью-Йорке, Берлине, Токио и, собственно, в любом уголке планеты. По моему мнению, для молодого и невероятно талантливого поколения украинцев это было бы слишком просто. Действительно амбициозный челлендж – это построить успешную и процветающую страну именно здесь. Украине как воздух нужны ваши таланты, креативность, смелость, готовность менять правила и создавать новую страну!

К слову, ранее Факты ICTV публиковали поздравления с Днем студента 2019.